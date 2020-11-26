بينهم طيارون حربيون.. تركيا تحكم بالسجن مدى الحياة على 337 متهما في محاولة الانقلاب

2020/11/26 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في أنقرة، الخميس، بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان العام 2016.

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