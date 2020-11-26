2020/11/26 | 15:26 - المصدر: سفن سكاي

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نفى باسم قاسم مدرب الزوراء الانباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات سرية مع اي ناد مؤكداً على التزامه الاخلاقي بعقده مع الزوراء

ونقل بيان للمكتب الاعلامي للنادي ان قاسم ابدى في تصريح خاص استياءه من هذا الكلام البعيد كل البعد عن المصداقية مطالباً كل وسائل الاعلام والاخوة الاعلاميين نقل الاخبار بشكل حقيقي وذلك لان ماذكر يعتبر اساءة للكابتن باسم قاسم وخصوصاً ان لديه عقد مع نادي الزوراء ومدرب بتاريخ وأسمه من المستحيل ان يجلس مع ناد ولديه ارتباط مع ناد اخر مؤكداً في الوقت نفسه على التركيز مع الفريق لتحقيق النتائج الايجابية في المباريات المقبلة والابتعاد عن الشائعات ومروجيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باسم قاسم ينفي التفاوض مع اي فريق ويؤكد التزامه مع الزوراء 7 SKY TV.

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