حقوق الانسان النيابية تكشف عن أرقام “مخيفة” بشأن حالات العنف الأسري في العراق

2020/11/26 | 15:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية احمد الكناني، الخميس، عن أرقام “مخيفة” بشأن حالات العنف الأسري في العراق خلال الأشهر الماضية.

وقال الكناني في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/ “يعز علينا ان نحيي ذكرى مناهضة العنف ضد المراة في الوقت الذي نشهد فيه الازدياد المخيف في حالات العنف ضدها”، مبينا اننا “كاعضاء لجنة حقوق الانسان فاننا نقف وبكامل جهدنا وثقلنا لتشريع القوانين المناهضة للتصرفات الهمجية ضد هذا الكيان الذي يمثل نصف المجتمع”.

واضاف الكناني انه “تم الحصول من الجهات الرسمية على احصائيات لحالات العنف الاسري في العراق حيث كشف مجلس القضاء الاعلى في 24 /10/2020 عن تسجيل نحو 17 الف حالة عنف اسري خلال عام واحد”.

وتابع أن “المحاكم العراقية سجلت في عام 2019 16861 حالة عنف اسري وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد لكن الكثير يؤكدون ان هذا غيض من فيض فهنالك العديد من الحالات لم تصل الى المحاكم لاسباب مختلفة”، لافتا الى ان “دعاوى العنف الاسري بلغت 12336 قضية واحتلت بغداد المركز الاول في قضايا العنف الاسري بتسجيلها 4661 حالة”.

واكد ان “الارقام تمثل واقعا مخيفا ولايصلح كبيئة خصبة لبناء عائلة كريمة وهو حالة خالفت وتنكرت لكل الاعراف والتقاليد السماوية”.



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