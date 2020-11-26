البرلمان يؤجل عقد جلسته الى الخامس من الشهر المقبل

2020/11/26 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فع مجلس النواب جلسته المقرر انعقادها ،اليوم الخميس، الى الشهر المقبل.

وذكر مراسل”تقدم” ان هيئة رئاسة مجلس النواب، قررت رفع الجلسة الاعتيادية الى الخامس من الشهر المقبل بعد ان كان مقرراً انعقادها اليوم.

واقام مجلس النواب العراقي، مجلس عزاء على روح الفقيد النائب حسين جاسم الزهيري اليوم الخميس، بحضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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