الصحة تستنفر دوائرها في المحافظات لمواجهة الأمطار الغزيرة

2020/11/26 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

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فيضانات وسيول

فوتو: أرشيف

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وجهت وزارة الصحة، الخميس، دوائرها في بغداد والمحافظات بالاستنفار التام تحسبا لأي طارىء جراء موجة الامطار المتوقعة خلال اليومين القادمين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، لاستنفار جهود الملاكات الصحية كافة خلال موجة الامطار المتوقعة خلال اليومين القادمين، وجهت الوزارة بتكثيف الجهود في جميع دوائرها الصحية"، كما دعت لتواجد الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في بغداد والمحافظات تحسبا لأي طارىء جراء موجة الامطار الغزيرة المتوقعة خلال اليومين القادمين .

وأضاف البيان أن "الوزارة قامت بتهيئة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية عن طريق الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وتهيئة الإسعافات الفورية في جميع مؤسساتها الصحية تحسبا لأي طارىء"، داعية المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

ر.إ

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