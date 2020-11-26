بسام شاكر يعلن استعداده لمواجهة القاسم بعد تماثله للشفاء

2020/11/26 | 15:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلن نجم فريق النفط بسام شاكر استعداده بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في المباراتين الماضيتين.

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