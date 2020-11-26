الصحة تعلن استنفارها التام لمواجهة طوارئ الأمطار الغزيرة

2020/11/26 | 15:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة توجيه دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات إلى الاستنفار التام تحسباً لأي طارئ جراء موجة الأمطار المتوقعة خلال اليومين القادمين.

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