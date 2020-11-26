هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

2020/11/26 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقد عبد الرحمن رشيد، عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، والمتحدث باسم النادي، أداء لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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