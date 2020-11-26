الأنظار تتجه نحو مصدر “معطل” في إحدى المحافظات كان يوفر لوحده نحو “ربع موازنة المالية”!

2020/11/26 | 15:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الخميس، ان تشغيل معمل فوسفات قضاء القائم غربي الانبار سوف يساهم في توفير 22% من الواردات المالية لوزارة المالية .

وقال الطرموز في تصريح صحفي، إن “تشغيل معمل فوسفات قضاء القائم غربي الانبار، المتوقف عن العمل منذ 17 عام والذي احيل من قبل وزارة الصناعة الى شركات برتغالية وبلجيكية يساهم في توفير 22% من واردات وزارة المالية “.

واضاف ان” وزارة المالية كانت في السابق تعتمد في توفير السيولة المالية الضخمة من واردات فوسفات القائم الا ان توقفه عن العمل ادى الى خسائر مالية كبيرة نتيجة بسبب العمليات الإرهابية”.

وأوضح الطرموز، أن “حكومة الانبار المحلية بانتظار مصادقة رئاسة الوزراء للمباشرة شركات برتغالية وبلجيكية اعادة اعمار وتشغيل المعمل المختص في صناعة الفوسفات ومعادن أخرى”، مؤكدا أن “اعادة تشغيل المعامل الصناعة الحكومية المتوقفة عن العمل منذ 17 عام في الانبار سوف يحقق توفير سيولة مالية ضخمة للحكومة المركزية لمعالجة العجز المالي “.

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