لجنة نيابية : حالات العنف الاسري في العراق واقع مخيف لايصلح لبناء عائلة كريمـة

2020/11/26 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

افصحت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن احصاءات حكومية رسميـة لحالات العنف الاسري في العراق بالتزامن مع الذكرى السنوية العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ووصفت تلك الاعداد بانها تمثل واقعا مخيفا لايصلح كبيئة خصبة لبناء عائلة كريمة ” ، مؤكدة التزامها بدعم تشريع القوانين المناهضة للتصرفات الهمجية ضد هذا الكيان الذي يمثل نصف المجتمع”.

وقال عضو اللجنة النائب احمد الكناني في مؤتمر صحفي حضرته ” خبر برس ” ان ” تم الحصول من الجهات الرسمية على احصائيات دقيقة لحالات العنف الاسري في العراق ، حيث كشف مجلس القضاء الاعلى في 24 / 10 / 2020 ، عن تسجيل نحو 17 الف حالة عنف اسري خلال عام واحد “، مشيرا الى ان ” المحاكم العراقية سجلت في عام 2019 ، 16861 حالة عنف اسري”.

واضاف انه ” بالرغم من ضخامة هذه الاعداد والاحصاءات، لكن الكثير ين يؤكدون ان هذا غيض من فيض ، وهنالك العديد من الحالات لم تصل الى المحاكم لاسباب مختلفة”، مبينا ان “دعاوى العنف الاسري بلغت 12336 قضية ، واحتلت بغداد المركز الاول في قضايا العنف الاسري بتسجيلها 4661 حالة “.

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