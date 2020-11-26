الخدمات النيابية تكشف عن “تحديات كبيرة” تعاني منها المحافظات

2020/11/26 | 15:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف عضو لجنة الخدمات النايبية جاسم البخاتي، الخميس، عن جملة تحديات تعاني منها المحافظات مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا توقف جميع المشاريع الخدمية وعدم توفر الرواتب.

وقال البخاتي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، حضرته /المعلومة/ إن “المحافظات والبلديات تعاني من تحديات كبيرة تم طرحها من قبل مسؤولي الدوائر الخدمية وجدولتها من قبل اللجنة، بعضها تخص الوزارات وبعض تخص المحافظات واخرى تخص رئيس مجلس الوزراء “.

وأضاف، أن “هذه النقاط لها تماس مباشر في عمل البلديات بكل المحافظات منها توقف اغلب المشاريع التي تم احالتها من وزارة الاسكان وهي بالمئات تخص وحدات المعالجة والخطوط الناقلة والشبكات الثقيلة، وعدم توفر رواتب العقود والاجراء وعدم التزام المواطن بدفع الجباية”.

وتابع أن “اشراك المجاري باتخاذ القرار في عمليات اكساء المناطق التي تم تقديم الخدمات والبنى التحتية والشبكات الناقلة يفترض ان يكون مسؤول المجاري حاضرا في التعاقد حتى لايسبب المقاول اضرار للشبكات والخطوط الناقلة، وانشاء صندوق جمع الجباية بين قسم المجاري وقسم الماء لتكون عملية انصاف في توزيع الموارد على الدائرتين”.

وأشار الى أن “هناك نقطة تخص العامل المسمى نزاح يتعرض الى مخاطر صحية كبيرة يفترض تخصيص مبالغ مالية تشمل رعاية العامل صحيا والحفاظ على ضمان وسلامة حياته، والغاء السلف التشغيلية لان اغلب الشركات والمقاولين لايملكون الاموال لتنفيذ المشروع ويعتمدون على السلف التشغيلية لاكمال المشروع، ولذلك اغلب المشاريع التي يقوم بها اولئك المقاولين هي مشاريع متلكئة ومتوقفة “.

ولفت الى “نقص حاد في الاليات التخصصية في جميع البلديات”، داعيا رئيس الوزراء والدوائر المختصة في وزارة الاسكان الى “توفير تلك الاليات لانها مفصل اساس في معالجة الفيضانات والامطار، وتوجيه حصة من الوقود عبر وزارة النفط الى الدوائر البلدية والمجاري لديمومة عملها في فصل الشتاء “.



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