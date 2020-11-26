استقرار تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة عند مستوى قياسي منخفض

2020/11/26 | 15:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري.

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