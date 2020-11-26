الكهرباء تكشف عن سبب قطع الطاقة في وسط وجنوب العراق

2020/11/26 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، عن فقدانها

مايقارب الـ٣٥٠٠ ميكا واط من طاقتها،

عازية السبب الى انخفاض ضغط الغاز

المجهز لمحطات الانتاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد

موسى العبادي، في بيان تلقت وكالة نون

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