الكاظمي والحداد يبحثان تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان

2020/11/26 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

ونائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد،

الخميس، تعزيز التعاون بين السلطتين

التشريعية والتنفيذية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس

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