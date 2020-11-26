2020/11/26 | 15:57 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم لـ7sky

بدأ العاملون في شركات الطاقة الفرنسية بما في ذلك شركة كهرباء فرنسا إضرابهم اليوم الخميس بعد أن دعت عدة نقابات عمالية إلى احتجاجات على عمليات إعادة هيكلة تلوح في الأفق قد تضر الوظائف.

وتعمل الحكومة الفرنسية على خطة لفصل الذراع النووية لشركة كهرباء فرنسا عن بقية فروع الطاقة الاخرى حيث تجري محادثات مع بروكسل بشأن هذه المسألة، الأمر الذي أثار مخاوف النقابات بشأن تداعيات ذلك على الموظفين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اضراب النقابات الفرنسية في قطاع الطاقة بسبب مخاوف تتعلق بالوظائف 7 SKY TV.

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