الخدمات النيابية تكشف عن تحديات عمل دوائر البلديات في المحافظات

2020/11/26 | 15:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اعلنت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ، عن لائحة بالتحديات الفنية والخدمية لعمل دوائر البلديات في المحافظات وتقديمها الى الحكومة لمعالجتها بالتزامن مع موسم الشتاء الحالي .

واشار عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي في مؤتمر صحفي مشترك ، حضرته ” خبر برس “، الى التحديات التي تعانيها المحافظات ودوائر البلديات في البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي ، وتم طرحها من قبل مسؤولي الدوائر الخدمية وجدولتها من قبل اللجنة النيابية “،مشيرا الى ان ” بعض التحديات تخص الوزارات وبعضها تخص المحافظات واخرى تخص رئيس مجلس الوزراء” .

واضاف ان ” هذه العوامل لها تماس مباشر في عمل البلديات بكل المحافظات منها ، توقف مئات المشاريع التي تمت احالتها من وزارة الاسكان تخص وحدات المعالجة والخطوط الناقلة والشبكات الثقيلة ، وكذلك عدم توفر رواتب العقود والاجراء اليومين وعدم التزام المواطن بدفع الجباية “.

وتابع القول ان ” عدم اشراك دوائر المجاري باتخاذ القرار في عمليات اكساء المناطق التي تم تقديم الخدمات والبنى التحتية والشبكات الناقلة ويفترض ان يكون مسؤول المجاري حاضرا في التعاقد حتى لايسبب المقاول اضرار للشبكات والخطوط الناقلة “، مبينا ان ” انشاء صندوق جمع الجباية بين قسم المجاري وقسم الماء ليتم انصاف عملية توزيع الموارد على الدائرتين “.

واوضح ان ” العامل المسمى نزاح يتعرض الى مخاطر صحية كبيرة ويفترض تخصيص مبالغ مالية تشمل رعاية العامل صحيا والحفاظ على ضمان وسلامة حياته “، مشيرا الى ضرورة الغاء السلف التشغيلية لان اغلب الشركات والمقاولين لايملكون الاموال لتنفيذ المشروع ويعتمدون على السلف التشغيلية لاكمال اي مشروع ، ولذلك اغلب المشاريع التي يقوم بها اولئك المقاولين هي مشاريع متلكئة ومتوقفة .

واكد البخاتي ان ” هناك نقص حاد في الاليات التخصصية في جميع البلديات “، داعيا رئيس الوزراء والدوائر المختصة في وزارة الاسكان الى توفير تلك الاليات لانها مفصل اساس في معالجة الفيضانات والامطار ، وتوجيه حصة من الوقود عبر وزارة النفط الى الدوائر البلدية والمجاري لديمومة عملها في فصل الشتاء .

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