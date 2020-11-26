2020/11/26 | 16:04 - المصدر: يس عراق
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2020-11-26
يس عراق – بغداد
اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا المستجد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: الإصابات ترتفع والفحوصات تكسر حاجز 30 الفاً… 5 محافظات تحافظ بلا وفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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