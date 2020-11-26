كورونا العراق: الإصابات ترتفع والفحوصات تكسر حاجز 30 الفاً… 5 محافظات تحافظ بلا وفيات

2020/11/26 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

2020-11-26

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا المستجد.

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