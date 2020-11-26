2020/11/26 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن سعيها لشمول النازحين بقروض الاسكان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن سعيها لشمول النازحين بقروض الاسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).