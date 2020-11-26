30 مليار دينار تصرف شهرياً على متقاعدين بهويات مزورة

2020/11/26 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحقيقات دائرة الاستخبارات أن نحو ثلاثين مليار دينار شهرياً تصرف على متقاعدين بهويات مزورة في عموم العراق.

وبينت التحقيقات أن من بين هذه الهويات أسماء أعضاء في تنظيم داعش إضافة إلى مطلوبين بتهم الإرهاب حيث إن الميزانية تصرف سنوياً ثلاثمئة وستين مليار دينار على هؤلاء المزورين لهويات التقاعد، وخلال اثنتي عشر سنة تم صرف أربعة تريليونات وثلاثمئة وستين مليار دينار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

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