مديرية الرياضة في الأنبار: واردات الملاعب تذهب لجيوب متنفذين منذ سنوات

2020/11/26 | 16:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة في الانبار عماد المشهداني، الخميس، أن واردات الملاعب والمؤسسات الرياضية تذهب بجيوب المتنفذين منذ اعوام .

وقال المشهداني لـ /المعلومة/ إن “واردات الملاعب الرياضية التي انشئت من مديرية الشباب والرياضة والمنظمات الانسانية منذ عام 2003 تذهب وارداتها الى متنفذين في المحافظة، رغم ان المديرية تعاني من ضائقة مالية كبيرة اثرت بشكل سلبي على انتعاش الواقع الرياضي”.

وأضاف، أن “متنفذين يديرون بناية للمديرية في قضاء هيت، الا أننا أطلقنا مزايدة على البناية وتمت العملية وفق القانون وبإيجار مالي في خطوة هي الاولى من نوعها للقضاء على الاستحواذ على واردات مديرية الشباب والرياضة”.

وأشار الى أن “مديرية الشباب والرياضة حصلت ايضا على موافقة محافظ الانبار علي فرحان الدليمي لإعلان مزايدة علنية لتأجير سبعة ملاعب رياضية تدار من قبل متنفذين وتكون واردتها للمديرية وفق القانون”.



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