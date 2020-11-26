تسارع طفيف لنمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال أكتوبر

2020/11/26 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تسارع نمو المعروض النقدي لدى منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، بعكس توقعات المحللين باستقراره، رغم تباطؤ القروض الممنوحة للشركات غير المالية.

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