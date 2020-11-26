توقعات بتراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا مع تزايد إصابات كورونا

2020/11/26 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعرضت توقعات ثقة المستهلكين في ألمانيا لضربة قوية خلال الشهر المقبل، مع مخاوف الموجة الثانية لوباء كورونا.

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