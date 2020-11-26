رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بالواقع الرياضي وحسم المسائل الإدارية العالقة

2020/11/26 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على اهمية النهوض بالواقع الرياضي عبر حسم المسائل الإدارية والقانونية العالقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الخميس، في مقر إقامته في السليمانية، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال”.

وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على “أهمية النهوض بالواقع الرياضي عبر حسم المسائل الإدارية والقانونية العالقة، وتوفير الدعم الكامل للمواهب الشبابية وتطوير المنشآت الرياضية وتوسيعها لتشمل مختلف الألعاب الرياضية”، لافتا الى “أهمية تعزيز ودعم التنسيق في المجال الرياضي بين وزارة الشباب والقطاعات الرياضية في إقليم كردستان من خلال وضع خطط للتعاون والعمل المشترك، وتوفير الدعم اللازم للأندية لتعزيز المنافسات الرياضية الدورية، وكذلك المنتخبات الوطنية خلال مشاركتها في المحافل الرياضية الدولية”.

من جانبه، قدم درجال “شرحاً لرئيس الجمهورية بشأن سير عمل الوزارة وخططها في تطوير القطاعات الرياضية، وبعض المسائل العالقة التي تواجه القطاع الرياضي، مقدماً شكره لرئيس الجمهورية على حرصه ومتابعته القطاع الرياضي والشبابي”.

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