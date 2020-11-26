"عواصف رعدية وامطار" .. متنبئ جوي يتوقع وصل سرعة الرياح الى 90 كم بالساعة

2020/11/26 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية،

الخميس، حدوث عواصف وأمطار في عدة

مناطق، فيما أشار إلى أن الرياح قد تصل

من 80 إلى 90 كم بالساعة في عدة مناطق.

وقال عطية في توضيح عبر حسابه في

"فيسبوك"، إن "المنخفض الحال

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