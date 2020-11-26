ملايين البطاقات الانتخابية لم تسلم حتى الان والمفوضية استلمت ثلاثة ملايين من اصل 380 مليون

2020/11/26 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية

بهار محمود، الخميس، أن التعديل

المرتقب لقانون الانتخابات سيكون

مزدوجاً من قبل رئاستي الجمهورية

والبرلمان، فيما اكدت لجنة تنفيذ

البرنامج الحكومي ان اربعة ملايين

بطاق

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