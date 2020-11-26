تقرير جديد: إدارة ترامب تجاهلت التخفيف من حدة الوباء والولايات تسجل اعلى وفيات في العالم

2020/11/26 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لموقع روستوري الامريكي ، الخميس، أن الحكومة الامريكية وخصوصا مسؤولي الولايات الموالين لترامب تجاهلوا اجراءات التخفيف من حدة وباء فايروس كورونا ، مما جعل تلك الولايات تسجل اعلى مستوى للوفيات في العالم .

وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان “حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم اتبعت خطى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منذ البداية بتجاهل اجراءات الوقاية وتحذيرات الصحة العامة بشأن وباء فايروس كورونا “.

واضاف أن ” الولاية التي تديرها نويم لايوجد فيها سلطة تفرض ارتداء قناع الوقاية ، وهناك عدد قليل جدًا من إرشادات التخفيف المعمول بها، والنتيجة ان الولايات تسجل اعلى معدل للوفيات الان في العالم ، فيما انتقد الدكتور ويليام هاسيلين مسؤول الصحة السياسيين لوضع الحالات الصحية ضمن التنافس السياسي “.

وطبقا للدكتور هيسلين فان ” تفشي وباء فايروس كورونا في الولاية سيء للغاية وألقى باللوم على الحاكمة الجمهورية في تجاهل إجراءات الصحة العامة التي كان من الممكن استخدامها بنجاح للحد من انتشار الفايروس في أماكن أخرى “، واصفا ” افتقارها الى القيادة بانه يعادل القتل المتعمد وأعرب عن قلقه بشأن استمرار رفض تطبيق إرشادات التخفيف على الرغم من معدلات العدوى والوفيات في الولاية “.

واشار التقرير الى أن ” ولاية ساوث داكوتا سجلت رقما قياسيا بلغ 1821 حالة اصابة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد على الرغم من ان عدد السكان في الولاية لايتجاوز 900 الف نسمة مما ينذر بخطر كبير في الوقت الذي لازالت فيه الحاكمة ترفض فرض الاقنعة او اي ارشادات صحية للتخفيف من المرض”.

يذكر ان الولايات المتحدة سجلت حتى يوم الاحد الماضي 13 مليون حالة اصابة بالوباء بما فيها 76 الف حالة في ولاية ساوث داكوتا .



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