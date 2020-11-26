2020/11/26 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن 2438 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للجائحة، إنه "تم تسجيل 2438 إصابة جديدة و2322 حالة شفاء، و38 وفاة".

وارتفع إجمالي الإصابات الى 544670، وحالات الشفاء إلى 474376، والوفيات الى 12125.

وادناه وثيقة تبين عدد حالات الاصابات والشفاء والوفيات وتوزيعها في محافظات العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 2438 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 2438 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).