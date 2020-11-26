أحمد ملا طلال يعلن استقالته من منصب المتحدث باسم رئيس الوزراء

2020/11/26 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن احمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.وكتب ملا طلال، في تغريدة له على ’’تويتر’’، "كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع".واضاف "‏فكانَ فَهمي مُغايرًا".وتابع "‏سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين".واختتم تغريدته "بالقول‏ تلك هي الحكاية".

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