الخارجية تدلي بأول تعليق على قرار الإمارات إيقاف منح سمات الدخول للعراقيين

2020/11/26 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادادلت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، (26 تشرين الثاني 2020)، بأول تعليق على ما اثير بخصوص ايقاف دولة الامارات منح سمات الدخول للعراقيين.وقال أحمد الصَحّاف، المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لم نُبَلّغ رسميّاً بإجراءات دولة الامارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين".وتابع "حيث ضمّت القائمة مجموعة دول من بينها العراق"، مشيرا الى ان "والوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة".واشار "كما وجّه وزير الخارجيّة سفارة جمهورية العراق في أبوظبي -الإمارات بمتابعة الأمر".

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