حالات الشفاء تقارب الاصابات في موقف كورونا بالعراق خلال 24 ساعة

2020/11/26 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الخميس 26-11-2020، الموقفغ الوبائي لهذا اليوم.

وذكرت الوزارة انها اجرت اليوم 30 الف فحص كورونا في انجاز هو الاول من نوعه وسجلت 2483 إصابة جديدة بكورونا.

واضافت في جدول بياني وزعته إنها سجلت اليوم 39 حالة وفاةً قابلتها 2322 حالى تعافٍ من الفيروس.

تفاصيل كل محافظة في الجدول البياني داخل الخبر.

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