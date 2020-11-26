الخارجية : لم نبلغ رسميا باجراءات الامارات بما يخص ايقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين

2020/11/26 | 16:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة احمدالصَحّاف ان الوزارة لم تبلغ رسميّاً باجراءات دولة الامارات العربية المتحدة في ما يخص ايقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين،حيث ضمّت القائمة مجموعة دول من بينها العراق.واوضح في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان الوزارة تتابع الامر عبر القنوات الدبلوماسيّة،كما وجّه وزير الخارجيّة سفارة العراق في ابوظبي ، بمتابعة الامر"./انتهى9

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