خلال استقباله درجال .. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بالواقع الرياضي وحسم المسائل الادارية العالقة

2020/11/26 | 16:17 - المصدر: وكالة نينا

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بعداد / نينا/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في مقر اقامته في السليمانية ، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، اهمية النهوض بالواقع الرياضي عبر حسم المسائل الادارية والقانونية العالقة، وتوفير الدعم الكامل للمواهب الشبابية وتطوير المنشآت الرياضية وتوسيعها لتشمل مختلف الالعاب الرياضية".وشدد صالح على اهمية تعزيز ودعم التنسيق في المجال الرياضي بين وزارة الشباب والقطاعات الرياضية في اقليم كردستان من خلال وضع خطط للتعاون والعمل المشترك، وتوفير الدعم اللازم للاندية لتعزيز المنافسات الرياضية الدورية، وكذلك المنتخبات الوطنية خلال مشاركتها في المحافل الرياضية الدولية.من جانبه، قدم الوزير درجال شرحاً بشأن سير عمل الوزارة وخططها في تطوير القطاعات الرياضية، وبعض المسائل العالقة التي تواجه القطاع الرياضي، مقدماً شكره لرئيس الجمهورية على حرصه ومتابعته القطاع الرياضي والشبابي./انتهى9

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