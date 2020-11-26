2020/11/26 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقي ايفان فائق جابرو مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات نازنين محمد وسو طلبات النازحين والعائدين والمهجرين والمهاجر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. وزيرة الهجرة تبحث شمول النازحين بقروض الاسكان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. وزيرة الهجرة تبحث شمول النازحين بقروض الاسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).