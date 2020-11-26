هذا موقف مرشح بايدن للخارجية حول سوريا

2020/11/26 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مراقبون سياسيون المواقف التاريخية لمرشح بايدن لوزارة الخارجية الاميركية أنطوني بلينكين ووجدوا من مواقفه انه يخشى من تحول سوريا الى عراق ثان....

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