ملا طلال: سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين

2020/11/26 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد احمد ملا طلال، اليوم الخميس، انه سيبقى في خدمة بلده وقضيته من مكان وفي مجال اخرين.

وقال ملا طلال في تغريدة على تويتر، “كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع فكانَ فَهمي مُغايرًا “.

واضاف “سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين تلك هي الحكاية“.

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