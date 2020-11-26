قضاء الرمادي يتصدر موقف الأنبار لهذا اليوم.. حصيلة شفاءات مرتفعة

2020/11/26 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، البالغة ( ٤٣) إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الأنبار، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ١٣

قضاء الرطبة ١٠

قضاء العامرية ٣

قضاء هيت ٧

قضاء القائم ١٠

الشفاء ٥٢

وتابع، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات، والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض ".

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