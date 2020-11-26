إدارة ترامب ترفض الترخيص لمشروع مثير للجدل لاستثمار منجم في ألاسكا

2020/11/26 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، منح ترخيص لاستغلال منجم الذهب والنحاس "بيبل ماين" في ألاسكا، مما يؤدي إلى وقف شبه نهائي للمشروع الذي يواجه انتقادات بسبب عواقبه البيئية.

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