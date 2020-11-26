2020/11/26 | 16:28 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : تسجيل 2483 اصابة و 2322 شفاء و 39 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي اليوم الخميس:
عدد الإصابات: 2483
عدد حالات الشفاء: 2322
عدد حالات الوفاة: 39
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : تسجيل 2483 اصابة و 2322 شفاء و 39 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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