الموقف الوبائي لكورونا : تسجيل 2483 اصابة و 2322 شفاء و 39 حالة وفاة

2020/11/26 | 16:28 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الخميس:

عدد الإصابات: 2483

عدد حالات الشفاء: 2322

عدد حالات الوفاة: 39‏

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