رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بالواقع الرياضي وحسم المسائل الإدارية العالقة

2020/11/26 | 16:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة النهوض بالواقع الرياضي وحسم المسائل الإدارية العالقة.

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