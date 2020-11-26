بعد إعلان قرب تصدير العسل.. الزراعة تبحث مع أساتذة جامعات واقع تربية النحل لأول مرة في العراق

2020/11/26 | 16:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، إقامة ورشة علمية مع أستاذة الجامعة لأول مرة في العراق لمناقشة واقع تربية النحل.

وقال مدير قسم النحل في الوزارة هاشم الزهيري لـ /المعلومة/ إن “كربلاء شهدت إقامة ورشة علمية جمعت مربي النحل مع اساتذة جامعات من مختلف المحافظات لأول مرة في العراق”.

وأضاف، أن “الورشة تهدف الى تبادل الخبرات العلمية والبحثية التي تهم قطاع النحل لاسيما فيما يتعلق بالافات والامراض”.

وأوضح الزهيري انه “تم تدريب المرشحين من مديريات الزراعة كمربي للنحل على كيفية العمل بالفحص المختبري للكشف عن الافات والامراض، كما سيكون هناك تعاون مع الجامعات بتبادل الخبرات والبحوث العلمية”.

وأعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في وقت سابق، تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج العسل المحلي والسعي الى تصديره الى الخارج في اقرب وقت ممكن.



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