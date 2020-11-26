السيسي يبحث التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق

2020/11/26 | 16:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر الخميس، بأن اللقاء تناول …

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