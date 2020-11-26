خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ 6 أشهر

2020/11/26 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، وفاة أكثر من 2400

شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال

24 ساعة.

ويعتبر ذلك العدد أعلى حصيلة يومية على

الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من 6

أشهر، بحسب بيانات نشرتها جامعة ”جونز

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