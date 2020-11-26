2020/11/26 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، تسجيل 38 إصابة جديدة، وحالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا، في غربي كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، جوان مصطفى في بيان، ان حالتا الوفاة هما لرجل من الشهباء وامرأة من قامشلو.

وأضاف مصطفى، أنهم سجلوا 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 19 ذكور و 19 إناث وتتوزع في كل من الحسكة 14، ديرك 6، قامشلو 9، كركي لكي 1، عامودا 1، تربه سبيه 1، الشهباء 6.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل 21 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 6825 حالة منها 187 حالة وفاة و 1005 حالات شفاء.

PUKmedia اعلام هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غربي كوردستان يسجل انخفاضا بحالات الاصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غربي كوردستان يسجل انخفاضا بحالات الاصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).