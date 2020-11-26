ألمانيا تمدد إجراءات مكافحة كورونا

2020/11/26 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستمدّد حتّى مطلع يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكام مقاطعات البلاد الـ16 "ما زلنا مضطرين لبذل جهود..



عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنه بناء على ذلك فإن الإجراءات والقيود التي أقرت في اجتماع سابق عُقد في نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها حتى بداية شهر يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

والأربعاء بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا 139,6 لكل 100 ألف نسمة وفي العاصمة برلين 195,3 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الهدف المحدد بـ50 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة.

وحتى مساء الأربعاء سجلت ألمانيا ما مجموعة 961.320 إصابة بالفيروس (+18.633 إصابة خلال 24 ساعة) في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 14.771 (+410 وفيات خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية).

وبناء على هذه البيانات يتوقّع أن تتخطّى البلاد عتبة المليون إصابة بالفيروس خلال بضعة أيام.

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