فريق طبي في بعقوبة ينقذ حياة طفل ابتلع قطعة نقود معدنية

2020/11/26 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / انقذ فريق طبي في مستشفى بعقوبة التعليمي حياة طفل ابتلع قطعة نقود معدنية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان فريقا طبيا في مستشفى بعقوبة التعليمي اجرى عملية جراحية معقدة لطفل عمره / 5 / سنوات تحت التخدير العام ، بعد ابتلاعه قطعه نقود معدنية فئة ( ربع دينار اردني)".واضاف :" ان الفريق الطبي نجح في استخراج قطعة النقود من جهازه الهضمي ، وان حالته مستقرة حاليا"./انتهى

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