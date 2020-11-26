في تطور ملحوظ ..وزارة الصحة تعلن تجاوز فحوصاتها اليومية 30 الف فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا

2020/11/26 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تجاوز فحوصاتها اليومية 30 الف فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا .وتشير بيانات وزارة الصحة ،بحسب بيان للوزارة ، الى ان نسبة الحالات الموجبة للاصابة بفايروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل (٨ ٪؜) بعد ان كانت (٢٢٪؜) في الاشهر السابقة.ودعت وزارة الصحة المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الصحية لتتصدر المرتبة الاولى بين دول العالم في تقليل نسب الوفيات وزيادة حالات الشفاء بالتزام المواطنين بالاجراءات الصحية والتزام المصابين بالبروتوكولات العلاجية المخصصة في مؤسساتنا الصحية الحكومية والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية .واوضحت وزارة الصحة انها عملت على زيادة اعداد المختبرات والفحوصات وزيادة الاسرة والمستشفيات الميدانية لعلاج حالات كورونا وتوفير جميع فقرات البروتوكول العلاجي منذ بدء الجائحة والى الان، مما انعكس على مؤشر تطور الاستجابة لجائحة كورونا لتجاوز فحوصاتها اليومية ٣٠٠٠٠ فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا./انتهى9

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