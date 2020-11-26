ملا طلال يستقيل من منصبه كمتحدث باسم رئيس الوزراء

2020/11/26 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع.

فكانَ فَهمي مُغايرًا.

سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين.

تلك هي الحكاية.

احمد ملا طلال

— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) November 26, 2020

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