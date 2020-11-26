استنفار تام في وزارة الصحة لمواجهة طوارئ الأمطار الغزيرة

2020/11/26 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

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وجهت وزارة الصحة دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات إلى الاستنفار التام تحسباً لأي طارئ جراء موجة الأمطار المتوقعة خلال اليومين القادمين.

واوصت الوزارة في بيان الملاكات الطبية والصحية والتمريضية الى التواجد وتهيئة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية وكذلك تهيئة الإسعافات الفورية في جميع مؤسساتها الصحية، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر.

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