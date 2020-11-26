الصحة: فحوصاتنا المختبرية لتشخيص كورونا تجاوزت 30 ألفاً

2020/11/26 | 16:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كم كوب ماء يجب أن نشرب يوميا

يحرص الناس يوميا على شرب كميات مختلفة من الماء، دون أن يدركوا ما إذا كانت تلك الكمية مناسبة لهم أم لا، في وقت يحذر فيه الأطباء من أن الإفراط أو التفريط في هذا السائل قد يعود سلبا على صحة الإنسان.

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