ديالى.. عشرة الاف معاملة تعويض معلقة في مدينة” منكوبة” منذ 6 سنوات

2020/11/26 | 16:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف النائب مضر الكروي، الخميس، عن وجود 10 الاف معاملة تعويض معلقة في مدينة منكوبة شمال شرق ديالى من 6 سنوات.

وقال الكروي لـ /المعلومة/، إن ” جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) مدينة منكوبة وفق قرار رسمي من مجلس النواب في 2017 بسبب حجم التدمير الهائل الذي سببه داعش الارهابي اثناء اجتياحها بعد 2014 ما ادى الى عمليات تخريب وتدمير واسعة”.

واضاف، أن “اكثر من 10 الاف معاملة تعويض معلقة دون اي صرف للاموال رغم مرور 6 سنوات على فاجعة جلولاء”، مؤكدا بان “80% من الاسر المتضررة تحت خط الفقر ولايمكنها اعادة اعمار منازلها دون دعم حكومي من خلال بوابة صرف التعويضات”.

وبين أن “جلولاء اكثر مدن العراق تضرر من الارهاب وبعض احياها تمت تسويتها بالارض ما يستدعي اهتمام حكومي اكبر بملف التعويضات لاعانة الاسر المتضررة من الارهاب”.



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